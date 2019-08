FC Eindhoven herstelt blunder: Sleegers, Biemans en Zé Pedro zijn speelgerechtigd

Dit meldt FC Eindhoven dinsdagmiddag via de officiële clubkanalen . Vrijdag kwam een uur voor het uitduel met NEC naar buiten dat Biemans, Sleegers en Zé Pedro niet in actie konden komen. Ondanks dat de nieuwelingen al een poos op de club rondliepen, waren de overschrijvingen nog niet helemaal geregeld.

“Dit hebben we als club niet goed gedaan”, blikt algemeen directeur Wim van den Broek terug op de clubsite. ,,We hebben dit geëvalueerd en afspraken gemaakt zodat dit in de toekomst niet meer kan plaatsvinden. De overschrijvingen zijn nu in orde en daar zijn we blij mee.”