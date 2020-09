FC Eindhoven hoopt dat de derby voelt als een derby: ‘Helmond Sport beter dan voorheen’

Voor doelman Swinkels wordt het zijn zeventiende burenruzie in zijn negende seizoen bij FC Eindhoven. Tussendoor miste hij twee edities vanwege blessureleed: de 3-2 winst in seizoen 2017-2018 en de 2-1 verliespartij in seizoen 2018-2019. ,,Ik hoop op een felle, harde wedstrijd. Op een beetje een derby”, sprak Swinkels donderdag. ,,Ik vind het jammer dat de KNVB zegt alle belangrijke wedstrijden zo laat mogelijk in het seizoen te laten plaatsvinden, maar bij kleine clubs kijken ze er blijkbaar niet naar. In een vol stadion, met wel uitsupporters, is er toch meer reuring. Dan heb je meer een derbygevoel.”

Wapenen

Helmond Sport is beter dan in de voorgaande jaren, zo stelt Swinkels: ,,Er zit wel een idee achter en een goede drive. Ze vallen niet tegen.” Ook trainer Ernie Brandts vindt dat de lokale rivaal beter is dan vorig seizoen. ,,Ze hebben goede gasten erbij gekregen”, aldus de coach, die het net als Swinkels betreurt dat er vanwege coronamaatregelen geen uitfans zijn en het stadion maar deels gevuld is. ,,Als speler word je toch gemotiveerd door het publiek in zo’n wedstrijd. Dat scheelt altijd wel een paar procent. Wij moeten morgen zorgen dat we goed voetballen, maar ook scherp zijn in de duels. We moeten ons tegen Helmond wapenen.”

Belangrijke wedstrijd

De selectie van FC Eindhoven is fit, op Joey Sleegers en Cas Faber na. Vinnie Vermeer en de club zijn er nog niet uit, al verwacht de middenvelder zelf dat het op termijn wel goed gaat komen. Swinkels: ,,In de breedte waren we vorig jaar ook niet zo sterk, maar in de basis hebben we wel een goede ploeg. We moeten hiermee zien mee te doen om de play-offs. Voor niets spelen heb ik niet zo’n zin in”, zei de aanvoerder met een knipoog. Eerst Helmond Sport: ,,Voor de supporters is dit een belangrijke wedstrijd, dat weten we. Deze editie zal anders zijn, maar we gaan nog steeds alles doen voor de winst.“