FC Eindhoven hoopt dat fans afzien van compensatie en ervaart steun: ‘Laat die paar knaken zitten’

Ernie Brandts: Bettega deed poging mij om te kopen tijdens WK 78

8 mei Ernie Brandts presenteert deze week zijn biografie. De voormalig international en speler van PSV is openhartig. Zo onthult hij in het door Louis Bovee geschreven boek ‘Nooit natrappen’ dat de Italiaanse vedette Roberto Bettega in 1978 tijdens het WK probeerde om te kopen. Dat gebeurde in een voor de huidige FC Eindhoven-trainer legendarische wedstrijd tegen Italië, die Oranje met 2-1 won.