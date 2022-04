FC Eindhoven houdt drie punten over aan weinig verheffend uitduel in Dordrecht

Applaus daalt neer op FC Eindhoven in rouw: ‘Koppies leeg en dan mag er ook best trots zijn’

Eén doelpunt, dat kwam FC Eindhoven maandag tekort voor de periodetitel. In eigen huis bleef het tegen ADO Den Haag steken op 1-1. Een flinke tik voor heel blauwwit, al was er naast teleurstelling ook al een glimp trotsheid te bespeuren. En er is nog alles om voor te spelen.

