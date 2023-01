FC Eindhoven houdt na twee rode kaarten knap stand en wint topper van Heracles Almelo

Lang was er weinig aan de hand voor FC Eindhoven, dat bijna geen kans weggaf. In minuut 74 kreeg Evan Rottier - de maker van het enige doelpunt op het half uur - direct rood omdat hij op de hak van een tegenstander trapte. Zo’n drie minuten later moest ook mede-aanvaller Charles-Andreas Brym vertrekken: rood voor een sliding van achteren.

Heracles zocht met twee man meer naar de 1-1 en het was druk voor het doel van Eindhoven-keeper Nigel Bertrams. Veel hachelijke momenten, maar weinig echte mogelijkheden, ook niet in de zeven minuten extra tijd. Tussendoor kreeg ook assistent-trainer Pascal Maas van FCE zijn tweede gele kaart.

Gat met promotieplekken geslonken

Door de nipte zege is het gat tussen Heracles en nummer drie FC Eindhoven geslonken naar vijf punten. De plekken voor directe promotie - plek één en twee - blijven dus in het zicht. De laatste keer dat de Eindhovenaren in eigen huis in competitieverband van Heracles wonnen, was in 2000 (2-0 toen).