FC Eindhoven in Almelo ‘een maatje te klein’ voor koploper Heracles

Het eerste treffen tussen FC Eindhoven en koploper Heracles Almelo in ruim zestien jaar was meteen een topduel. Het bleek ook de eerste keer dit seizoen dat de Eindhovenaren verloren omdat ze simpelweg een maatje te klein zijn. Het verschil was vrijdag bij rust al gemaakt (2-0) en ook na de pauze bleek de ploeg van trainer Rob Penders niet bij machte om de spanning écht terug in de wedstrijd te brengen: 3-0

Op een eredivisiewaardig toneel begon FC Eindhoven met de borst vooruit. Er werd af en toe alleraardigst gecombineerd, leunend op een stabiele defensie - met Pieter Bogaers centraal in plaats van de geschorste Collin Seedorf. Heracles kwam een kwart wedstrijd lang tot slechts lichte dreiging en ongevaarlijke afstandspogingen.

Geen onhoudbare bal

Tot minuut 26, toen verdediger Justin Hoogma vanaf een metertje of dertig de verre kruising vond. Geen onhoudbare bal van die afstand, zo leek ook doelman Nigel Bertrams te vinden: enkele tellen na de 1-0 trapte hij uit frustratie de bal weg. Hij zat er nog met een handje aan, maar niet afdoende. Het was het eerste teken dat hoewel FC Eindhoven vrijdag voor het eerst het gouden uittenue droeg, sportief gezien een gouden randje uit zou blijven.

FC Eindhoven had voor de 1-0 zomaar een penalty kunnen krijgen, toen een Heraclied bij een voorzet van Charles-Andreas Brym met de bal naar de hand ging. De scheidsrechter wuifde het weg. Brym kreeg voor rust de enige Eindhovense kans in zijn schoot geworpen, maar hij schoot wild over en kon de gasten dus niet terug in de wedstrijd helpen.

Tot Heracles slechts één tegengoal voor rust

Na de 1-0 werd het geroutineerde Heracles nog wat beter en kakte FC Eindhoven in. De blauw-witten, die voorafgaand slechts één goal incasseerde in alle elf eerste helften dit seizoen, keken in minuut 33 tegen een 2-0 achterstand aan: een goede voorzet werd met het hoofd teruggelegd en Mateo Les volleerde via de grasmat binnen.

Gelouterde profs en routiniers

Heracles maakte de status van lijstaanvoerder waar en beschikt ook over gelouterde profs als spits Samuel Armenteros. En wat te denken van de routiniers op het middenveld: Thomas Bruns en Marko Vejinovic. De winnaar van de eerste periodetitel ging na de pauze vrolijk verder, de 3-0 hing al snel in de lucht, maar enkele topsaves van Bertrams hielden de Eindhovense hoop nog een beetje in leven.

In minuut 61 was het alsnog over en uit: Marko Rente knikte uit een hoekschop overtuigend de 3-0 binnen. FC Eindhoven produceerde iets eerder nog een aardig schot naast via Naoufal Bannis, die sinds zijn rentree vorige week nog zoekt naar zijn vorm. Invaller Diaby-Fadiga deed bijna eigenhandig iets terug met een fraaie solo en mede-invaller Evan Rottier had ook de 3-1 op de schoen, maar het bleef 3-0.

Geen schande

Heracles bleek vrijdag simpelweg een maatje te groot. Geen schande: de tegenstander heeft driemaal zoveel te besteden aan spelersbudget. Voor FC Eindhoven was de derde wedstrijd in acht dagen een nederlaag, na eerder winstpartijen op TOP Oss (2-1) en Willem II (1-0 in de beker). Na pas het tweede verliespartij van het seizoen vinden de blauw-witten zichzelf nog altijd terug op een knappe derde plaats.

‘Niet ons niveau gehaald’

,,Ik vond ons ook maatje te klein, voor het eerst dit seizoen", beaamde trainer Rob Penders. Hij gaf de complimenten aan de thuisploeg. ,,Dat ligt aan een sterke tegenstander. Maar wij hebben ook niet ons niveau gehaald. We beginnen nog oké, de eerste twintig minuten gaat het redelijk gelijk op. Na de 1-0 was het weg tot aan de rust. Na het uur hebben we geprobeerd een goal te maken, aanvallend gewisseld en ook aardig nog wat gecreëerd. We hadden zeker twee goals moeten maken. We halen ook iets positiefs uit de wedstrijd: de invallers hebben het goed gedaan.”

Heracles Almelo - FC Eindhoven: 26. Hoogma 1-0, 33. Les 2-0, 61. Rente 3-0

Scheidsrechter: Martens

Geel: Brym, Peijnenburg (FC Eindhoven)

Opstelling FC Eindhoven: Bertrams; Persyn, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus (69. Rottier); Van Doorm (55. Dorenbosch), Oostenbrink (55. Azzagari); Brym, Bannis (55. Diaby-Fadiga), Kökcü (78. Kestens).