FC Eindhoven in de laatste minuut onderuit tegen Roda JC

Roda JC, dat net als FC Eindhoven komende maand duidelijk nog wat versterkingen aan de selectie moet toevoegen, voetbalde in de openingsfase van de wedstrijd in een redelijk tempo en was met een vrije kopkans dicht bij de 0-1. Doelman Ruud Swinkels hield zijn doel echter schoon en twee minuten later schoot Rochdi Achenteh aan de andere kant bijna een vrije trap binnen.

Balans

In het restant van de eerste helft was de wedstrijd redelijk in balans, al kreeg Roda JC nog een enorme mogelijkheid. Mart Remans verscheen oog-in-oog met Swinkels, maar kreeg de bal niet voorbij de uitgekomen keeper. Het grootste gevaar van FC Eindhoven was een voorzet van Elton Kabangu die per toeval bovenop de deklat belandde.