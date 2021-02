FC Eindhoven in een moeilijke fase, net als Bart Biemans: ‘Ik ben meer dan een pinchhitter’

Dertien (!) afwezigen bij FC Eindhoven: ook versterkin­gen Seedorf en Dahlhaus ontbreken tegen Go Ahead

4 februari FC Eindhoven kan vrijdag tegen Go Ahead Eagles nog niet beschikken over recente aanwinsten Collin Seedorf en Jasper Dahlhaus. Eerstgenoemde is niet wedstrijdfit, laatstgenoemde zit in thuisquarantaine.