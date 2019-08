FC Eindhoven in extremis via twee penalty's naar gelijkspel tegen FC Den Bosch

Ten opzichte van het thuisduel met FC Dordrecht was de Eindhovense basiself op twee plaatsen gewijzigd. Valentino Vermeulen nam op de linksbackpositie de plek in van de geblesseerde Zé Pedro. De afwezigheid van Jort van der Sande werd ingevuld door Sammy Bourard. Joey Sleegers startte in de punt van de aanval.

Redding Swinkels

Het hoogtepunt van de eerste helft speelde zich af in de twaalfde minuut. Danny Verbeek mocht namens de thuisploeg aanleggen vanaf elf meter, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Ruud Swinkels. Die was ruim tien minuten voor rust ook attent op een hard schot van diezelfde Verbeek. FC Eindhoven kwam er zo nu en dan ook uit en kreeg in de persoon van Sammy Bourard ook twee goede mogelijkheden om de score te openen. Zijn pogingen van dichtbij eindigden in het zijnet en tegen de benen van de Bossche goalie.

Kort na rust had Joey Sleegers de 0-1 op zijn schoen. Marcelo Lopes zag zijn schot gekeerd worden, waarna Sleegers niet goed uitkwam met zijn passen en voor een lege goal miste. Zo’n twintig minuten voor tijd was het aan de andere kant wél raak. Swinkels werd gepasseerd door een rake kopbal van centrale verdediger Stefan Velkov. Kort daarna resulteerde een enorme taxatiefout van Jay Idzes bijna in een tweede tegengoal, maar die bleef wonderwel uit.

Penalty mis; penalty raak