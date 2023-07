FC Eindhoven in gesprek met voormalig keeper van Willem II en FC Twente

FC Eindhoven ziet het wel zitten in Jorn Brondeel (29) en hoopt de keeper deze transferzomer te verwelkomen. De club is in gesprek met de Belg, die voorheen onder contract stond bij Willem II en FC Twente en momenteel bij het Belgische SK Beveren. Zijn verbintenis loopt daar door tot 2024.