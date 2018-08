FC Eindhoven in onderhandeling met spits Elisha Sam en middenvelder Samy Bourard

Collin Seedorf ontbreekt bij FC Eindhoven, basisplek voor Jarno Janssen (17)

13:45 FC Eindhoven start vrijdagavond tegen Almere City met Jarno Janssen (17) in het centrum van de defensie. De jongeling vervangt Collin Seedorf, die een lichte hersenschudding overhield aan het thuisduel met Go Ahead Eagles (1-2 verlies) en niet inzetbaar is.