FC Eindhoven-invaller Kestens dompelt Willem II in blessuretijd in rouw

Pjotr Kestens kroonde zich vrijdagavond tot de grote man voor FC Eindhoven, door als invaller in de slotminuten voor 2-1 te tekenen tegen Willem II. Het is de eerste winstpartij van FC Eindhoven tegen de Tilburgers sinds 2000, toen het 0-1 werd in de Amstel Cup.

Na een ietwat fortuinlijke 1-0 ruststand, trok Willem II de stand na de pauze gelijk. FC Eindhoven kreeg voorin meer ruimte, maar liet via Naoufal Bannis en Jasper Dahlhaus mogelijkheden op 2-0 liggen. In minuut 76 was het Daniel Crowley die van afstand via onderkant lat voor de 1-1 zorgde en in de slotfase raakte Willem II ook nog de lat via Pol Llonch.

FC Eindhoven kwam goed weg en staat nu na twee wedstrijden op zes punten, de volle score. Vorige week trapten de blauwwitten het seizoen af met een overtuigende 1-3 zege bij FC Den Bosch.

Sterk en fel verdedigen

Vrijdag tegen Willem II was het minder overtuigend, zeker aanvallend. De gasten, die voor het seizoen werden bestempeld als één van de titelkandidaten, hadden veelal de bal voor de thee en kregen in minuut dertien dé kans op 0-1. Na een slippertje van verdediger Rodrigo Rego - die in de pauze gewisseld werd - was het doelman Nigel Bertrams die een haast zekere openingsgoal van Crowley voorkwam.

Verder bracht Willem II de Eindhovense laatste linie nauwelijks in verlegenheid. Er werd sterk en fel verdedigd. Aan de bal was het bij FC Eindhoven een stuk minder. De thuisploeg werd vastgezet, koos vaak de lange haal en creëerde amper iets - met voorin basisdebutant Ozan Kökcü. Toch stond het 1-0 bij rust, door een goal die in minuut 23 uit de lucht kwam vallen.

Gretige spits

Een slechte voorzet van de ijzersterk spelende Brian De Keersmaecker werd nog slechter verwerkt door Willem II-verdediger Freek Heerkens, die de bal in een boogje richting eigen doel stuurde. De gretige spits Evan Rottier was er eerder dan de weinig overtuigende goalie en frommelde via de paal binnen, 1-0.