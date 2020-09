FC Eindhoven is de gelukkigste in tamme wedstrijd: ‘Niet het échte derbygevoel’

Primeur in Eindhoven: eerste vrouwelij­ke vierde official in betaald voetbal

4 september FC Eindhoven is bij de thuiswedstrijd tegen Telstar (zaterdag om 16.30 uur) getuige van een bijzondere primeur. In het Jan Louwers Stadion wordt Shona Shukrula de eerste vrouwelijke vierde official in het Nederlandse betaald voetbal.