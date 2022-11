FC Eindhoven jaagt op zeldzaamheid in Zwolse topper: ‘Daarin scherper zijn dan tegen Heracles’

VoorbeschouwingVeertig minuten zag trainer Rob Penders zijn FC Eindhoven dit seizoen weggespeeld worden: dat was uit bij Heracles Almelo (3-0), enkele weken terug. Hij hoopt dat zijn ploeg van die kraker geleerd heeft, in aanloop naar de topper van vrijdag bij PEC Zwolle.

Opgelucht en blij is Penders met de late uitzege van maandag bij Jong FC Utrecht (0-1), de hekkensluiter waarop meer teams zich (bijna) stuk beten. ,,Het is niet zo vanzelfsprekend dat FC Eindhoven daar wint. We moesten veel geduld hebben. Aan de bal was het zeker niet goed, maar door de zege spelen we vrijdag een topduel.

Het gat tussen de nummer vier uit Eindhoven en nummer drie PEC bedraagt slechts drie punten. ,,PEC is van hetzelfde niveau als Heracles, en ook één van de titelkandidaten. Het wordt een zware, open wedstrijd, waarin meer druk komt te liggen op onze laatste linie. We zullen scherper moeten zijn dan tegen Heracles, waartegen we soms aardig voetbalden maar het op cruciale momenten weggaven. Op dat vlak moeten we onszelf verbeteren.”

,,Aan de bal moet het beter en ook zijn we bezig met die tegenslagen in de slotminuten, maar verder presteren we prima naar onze mogelijkheden en overleggen we verdedigend positieve cijfers: geen eerstedivisionist leed minder nederlagen.”

Megacomeback

Het laatste onderlinge duel stamt uit 2012 (0-0) en de laatste blauw-witte zege uit 2009 (2-0). De meest recente overwinning ín Zwolle? Sinds 1990 lukte het alleen in 2005, met toen een waar spektakelstuk: 3-0 achter na 26 minuten, een megacomeback en in de slotminuut maakte invaller Ralph van Dooren koud in het veld de 3-4.

Vrijdag in Zwolle is Collin Seedorf er niet bij (geschorst) en ook Moussa Sanoh ontbreekt nog, al traint laatstgenoemde wel alweer volop mee na lang blessureleed. Brian De Keersmaecker maakte maandag zijn rentree in de rust. ,,Hij zou nu een uur kunnen spelen en dus kunnen starten.”

‘Zien Bannis worstelen’

Over de spitspositie valt steeds meer te twisten: eerste keus Naoufal Bannis verkeert sinds zijn blessure in een mindere fase. ,,Hij zit nog niet op het niveau waarop hij kan zitten. We zien hem worstelen, maar dat heeft meerdere oorzaken. Het ligt ook aan ons, de speelwijze en andere spelers. Aan ons dat om te draaien.”

Lamine-Diaby Fadiga raakt fitter en fitter en Evan Rottier klopte maandag nog op de deur. ,,Het zijn overwegingen die we meenemen, wamt we hebben keuze voorin. Lamine? Dat kan reëel zijn. En Evan laat ook zien er klaar voor te zijn. Spelers spelen zichzelf in de basis, zeg ik altijd. Maar over Naoufal maak ik me geen zorgen. We zien dat hij al zijn energie erin legt en waarderen dat.”

PEC Zwolle - FC Eindhoven Vandaag 20.00 uur

MAC³PARK Stadion, Zwolle Scheidsrechter: Gansner Blessures: Sanoh Geschorst: Seedorf Vermoedelijke opstelling: Bertrams; Persyn, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus; Van Doorm, De Keersmaecker; Brym, Bannis, Kökcü. Laatste onderlinge duel: 13 april 2012, PEC Zwolle - FC Eindhoven 0-0. Bijzonderheden: Charles-Andreas Brym is momenteel topscorer in de tweede periode (vijf goals), maar staat wel op scherp. De spits heeft al vier gele kaarten achter zijn naam staan.