LIVE: FC Eindhoven jaagt zonder Lieder op stunt tegen koploper NEC

Nascimento wil lijn doortrekken tegen MVV: 'Voor onze spelers valt er nog veel te winnen'

22 maart Never change a winning team. Zo is ook trainer David Nascimento van mening en daarom treedt FC Eindhoven vrijdagavond uit bij MVV met dezelfde basiself aan als tegen Jong FC Utrecht (5-2 winst). ,,We willen het seizoen op een waardige manier afsluiten en voor veel spelers (met een aflopend contract) valt er nog veel te winnen."