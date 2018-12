FC Eindhoven kan goede serie tegen RKC niet in stand houden

Bij FC Eindhoven begonnen Rodney Klooster en Niels Raaijmakers in basis, zij vervingen de geschorste Augustine Loof en de geblesseerde Jarno Janssen. Een andere wijziging ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Jong FC Utrecht was dat doelman Ruud Swinkels de aanvoerdersband droeg. Hij heeft de band in ieder geval tot de winsterstop overgenomen van Branco van den Boomen.

De thuisploeg nam in het begin het initiatief en werd via Elisha Sam en Branco van den Boomen een paar keer gevaarlijk, maar de beste mogelijkheid was voor RKC Waalwijk. Dylan Seys wist aan de buitenspelval te ontsnappen en verscheen alleen voor FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels, maar zijn inzet verdween naast de goal. Na deze kans kwamen de bezoekers er vaker uit en was het duel meer in balans. Al waren er lange tijd weinig gevaarlijke momenten. Vijf minuten voor rust stuurde Collin Seedorf rechtsback Klooster de diepte in. De verdediger werd onreglementair gestuit door Etienne Vaessen, de sluitpost van de bezoekers. Van den Boomen benutte de strafschop: 1-0. De treffer werd opgedragen aan de onfortuinlijke Janssen. FC Eindhoven slaagde er niet in om met een voorsprong de rust in te gaan. De bezoekers kwamen in de extra tijd van de eerste helft langszij dankzij een treffer van Darren Maatsen.