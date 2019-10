FC Eindhoven kan maar niet winnen van Jong PSV: ‘Onze eerste helft was waardeloos’

Jong PSV wint hotseknots-du­el met FC Eindhoven in extremis

21 oktober PSV heeft in extremis de derby met FC Eindhoven gewonnen. Jong PSV leidde lang, maar moest in de rommelige slotfase alsnog de gelijkmaker van de collega’s aan de Aalsterweg dulden. Bijna in de laatste seconde zorgde Robin Schoonbrood met de 2-1 ervoor dat de drie punten op De Herdgang bleven.