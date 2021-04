FC Eindhoven kan nimmer een vuist maken tegen Jong PSV en verliest de derby

Na een van beide kanten voorzichtig eerste kwart wedstrijd, met alleen een goede kans voor Hugo Botermans (rebound), kwam het initiatief meer bij Jong PSV te liggen. De gasten kwamen er moeilijk doorheen, maar kwamen na 34 minuten wel op 0-1 uit een cornervariant: Dennis Vos kwam bij de eerste paal voor zijn tegenstanders en schoot laag en diagonaal binnen.

Niet veel later kreeg Jong PSV een buitenkansje op de 0-2, omdat scheidsrechter Gerrets een penalty toewees na wat duw en trekwerk tussen Collin Seedorf (FC Eindhoven) en Tijn Daverveld (Jong PSV). De strafschop, slecht genomen door Daverveld, werd gekeerd door doelman Ruud Swinkels.

Geschuif in de basis

FC Eindhoven hing na het eerste kwart wat meer naar achteren en kwam opnieuw moeilijk tot kansen, mede door slordige passing. De thuisploeg begon met drie wijzigingen en wat geschuif in de basiself. Iker Pozo was weer terug van een schorsing (ten koste van Jens van Son) en de maandag gepasseerde Jort van der Sande had zijn basisplaats weer terug. Op linksback kreeg Jason Bourdouxhe de voorkeur boven Pieter Bogaers.

In de tweede helft een lang matig PSV dat wat meer in de counter opereerde en een FC Eindhoven dat met veel wissels probeerde een gelijkmaker te forceren. Veel kansen leverde het niet op, met in het derde kwart de beste doelpoging een kopbal van Jorn Vancamp - in de rust ingevallen voor Dico Jap Tjong - die PSV-doelman Maxime Delanghe zich liet strekken. In de slotfase schoot Van der Sande een keer naast en de ingevallen Brian De Keersmaecker over.

Echt een vuist kon FC Eindhoven niet maken, ondanks dat het beschikte over een fitte selectie. In minuut 78 sloeg Jong PSV voor het tweede maal toe. Rechtsback Shurandy Sambo pakte alweer zijn zesde goal in twaalf duels mee en schoof vanaf afstand in de verre hoek binnen: 0-2.

FC Eindhoven: Swinkels; Seedorf (70. Van Kleef), Amevor, Peijnenburg, Bourdouxhe; Van Rosmalen (70. Sleegers), Pozo (62. De Keersmaecker), Jap Tjong (46. Vancamp); Botermans, Van der Sande, Dahlhaus (62. Donkor).