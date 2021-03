FC Eindhoven kan periodetitelaspiraties opbergen na gelijkspel tegen TOP Oss

Eén wijziging in de basiself bij FC Eindhoven: Mitchel van Rosmalen verving de geschorste Mawouna Amevor, die maandag tegen SC Cambuur (3-0 verlies) tegen zijn tiende gele kaart aanliep. De ploeg van trainer Ernie Brandts trad weer aan in de bekende 1-4-3-3-formatie en dus niet meer met vijf verdedigers.

FC Eindhoven had aan het einde van de eerste helft twee dreigende momenten: uit een corner werd bij de tweede paal een harde inzet van Maarten Peijnenburg geblokt. Verder kwam de afwachtend startende thuisploeg voor de pauze maar moeilijk van eigen helft of tot een goede kans.

Beter op orde

FCE koos opnieuw vaak voor de lange bal en was slordig. TOP had het veldspel beter op orde, kwam er meermaals gevaarlijk door, maar een goede eindpass bleef veelal uit. Beste kans was voor spits Dennis van der Heijden, die na een slimme vrije trap zorgde dat goalie Ruud Swinkels zich moest strekken.

FC Eindhoven kwam met meer aanvallende intenties uit het kleedlokaal, was beter dan TOP, al leidde dat lang nauwelijks tot doelgevaar. Een grote teen van een TOP-verdediger voorkwam na een uur spelen een grote kans voor Jacky Donkor en rond de zeventigste minuut liet Van Rosmalen de bal in zeer kansrijke positie van de voet springen.

Eerste duel sinds november 2019

Vlak voor die mogelijkheid een persoonlijk hoogtepuntje aan de Aalsterweg: Collin Seedorf maakte na zo’n anderhalf jaar zijn rentree in een officiële wedstrijd. De rechtsback speelde voor het laatst in november 2019 en viel toen uit met een knieblessure. Na een half jaar bij FC Emmen keerde Seedorf begin februari terug bij FC Eindhoven.

Ook Iker Pozo maakte zijn rentree, na ruim anderhalve maand afwezigheid. Hij snelde in de slotfase met de bal aan de voet de Osse zestien in, legde op tijd breed, maar geen FCE-speler die de bal in het lege doel legde. TOP haalde in de tweede helft geen hoog niveau, terwijl een aanvallender FC Eindhoven er niet in slaagde de eerste zege van 2021 te boeken: 0-0.