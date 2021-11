FC Eindhoven kan VVV-Venlo geen pijn doen en gaat na drie ruime zeges onderuit in Venlo

Na drie ruime zeges op rij miste FC Eindhoven vrijdagavond scherpte in de eindfase. VVV-Venlo sloeg voor rust toe op een zwaar speelveld en gooide de wedstrijd al vroeg in de tweede helft in het slot: 2-0.

Bij FC Eindhoven, dat met een ongewijzigde formatie aantrad, kon de race om de periodetitel bij winst weleens gaan leven. De ploeg deed dan immers bovenin mee en had een relatief haalbaar programma voor de boeg.

Maar eerst de horde VVV, dat vijf duels op rij had verloren en moeizaam tot scoren kwam. FC Eindhoven startte aardig in stadion De Koel en kreeg voorin de ruimte om gevaarlijk te worden, wat resulteerde in waarschuwingsschoten van Joey Sleegers en wat schoten naast in het eerste half uur.

Vaak ontbrak het in de eindfase echter aan scherpte. In de passing en in acties was het niet secuur, waardoor écht grote mogelijkheden uitbleven.

Ineens ligt het open

De Venlonaren speelden zonder vertrouwen, maar kregen in minuut 34 wel de grootste kans tot dan toe. Ineens lag het middenveld open, maar Joeri Schroijen kreeg de bal niet tussen de palen. Even later zette Schroijen FCE’er Collin Seedorf eenvoudig aan de kant en de lage voorzet die volgde werd door spits Sven Braken tot doelpunt gepromoveerd, 1-0.

FC Eindhoven had een helft om het recht te trekken, maar het was VVV-Venlo dat direct na rust het tempo opvoerde en uit een corner op 2-0 kwam. Mitchell van Rooijen kopte binnen namens de thuisploeg.

Kopgoal afgevlagd

FC Eindhoven wisselde terug naar een 1-4-3-3-systeem, maar de score bleef ongewijzigd. In het restant van de tweede helft werd op een zwaar veld een schot van Sleegers geblokt, een kopbal van Van der Sande gepakt en in blessuretijd een kopgoal van Mawouna Amevor afgevlagd.