FC Eindhoven-keepers twee jaar langer in de veilige handen van Hans Segers

Tiental FC Eindhoven overleeft tweede helft en boekt benauwde zege op TOP Oss

Na vier wedstrijden zonder zege proefde FC Eindhoven vrijdagavond eindelijk weer eens de smaak van een overwinning. Makkelijk ging het allerminst. Na een comfortabele 2-0 voorsprong bij rust op laagvlieger TOP Oss stortte het in de tweede helft al snel in. In ondertal trokken de blauwwitters een benauwde maar zeer welkome zege over de streep: 2-1.

14 oktober