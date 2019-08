FC Eindhoven klopt Go Ahead Eagles na vermakelijke slotfase

Voor eigen publiek heeft FC Eindhoven zijn derde zege van het seizoen geboekt. De subtopper met Go Ahead Eagles werd met 2-1 gewonnen. Joey Sleegers was negentig minuten lang niet af te stoppen en Samy Bourard kroonde zich vlak voor tijd tot matchwinnaar.

Ten opzichte van het uitduel van afgelopen vrijdag met FC Den Bosch was de Eindhovense basiself op twee plaatsen gewijzigd. Bart Biemans verving de geblesseerde Collin Seedorf en vormde centraal achterin een solide duo met Maarten Peijnenburg. Verder mocht ook Alvin Daniëls aan de aftrap verschijnen. Samy Bourard vulde op de nummer tien positie de erfenis van de vertrokken Branco van den Boomen in en Ruud Swinkels droeg de aanvoerdersband.

Dribbelkoning

FC Eindhoven kwam tijdens de eerste helft een aantal keer goed weg, maar verzuimde zelf ook om de openingstreffer te maken. Met name Joey Sleegers had het op zijn heupen en loste meerdere schoten van afstand. Vlak voor rust kreeg de Eindhovense dribbelkoning zijn grootste kans. Van dichtbij mikte hij op de benen van Go Ahead Eagles-doelman Verhulst. De daaropvolgende corner leverde wederom Eindhovens doelgevaar op. Een kopbal van Bart Biemans eindigde tegen de lat.

Alle geluk van de wereld

Kort na rust had FC Eindhoven alle geluk van de wereld dat Go Ahead Eagles-spits Antoine Rabillard ook het aluminium raakte. Jay Idzes schoof de bal pardoes in de voeten van de Fransman, maar die miste vervolgens voor een leeg doel. Met Rigino Cicilia in plaats van de geblesseerde Kaj de Rooij bracht trainer/coach Ernie Brandts wat meer balvastigheid in de ploeg te krijgen. Daarnaast bleef FC Eindhoven loeren op snelle uitbraken. Een kwartier voor tijd leverde een perfect uitgevoerde counter ook succes op. Joey Sleegers werd weggestuurd door Marcelo Lopes en rondde puntgaaf af.