FC Eindhoven komt één goal tekort voor periodetitel

Één doelpunt, dat was wat FC Eindhoven maandagavond nog nodig had tegen ADO Den Haag om de derde periodetitel te pakken. In een spannende slotfase, waarin Eindhovense kansen uitbleven, bleef het 1-1. Door het gelijkspel ging het winnende FC Emmen (4-1 tegen FC Volendam) met de periode aan de haal.

FC Eindhoven wist in de rust, bij een 0-1 achterstand: er móet gewonnen worden om de periodetitel nog te pakken, want concurrent FC Emmen stond halverwege al met 4-0 voor. Ondanks het móeten bleef doelgevaar in de openingsfase van de tweede helft schaars, en na een uur greep trainer Rob Penders in: FC Eindhoven schakelde terug van vijf naar vier verdedigers en Justin Ogenia kwam er voorin bij als stormram.

Vier minuten na de wissels - kort nadat doelman Nigel Bertrams de 0-2 voorkwam - was het invaller Ogenia die vanaf rechts voorgaf. In het midden bracht Joey Sleegers van dichtbij met het hoofd het geloof terug, op het veld én op de gevulde tribunes. En nadat ADO nog eens de bovenkant van de lat raakte, was het vooral FC Eindhoven dat dreigend was.

De bal was regelmatig in de ADO-zestien, er werden schoten geblokt en Sleegers zag zijn inzet uit de draai gekeerd door doelman Alessandro Damen. Diezelfde Sleegers schoot vlak voor tijd ook nog over van afstand en kopte diep in blessuretijd net langs de verkeerde kant van de paal. Spannend was het constant, maar een écht slotoffensief kwam niet van de grond en de eerste prijs sinds 2016 bleef achterwege voor de Eindhovenaren.

Frisser en sterker

In de eerste helft had FC Eindhoven moeite met een frisser en iets sterker ADO. Maar juist op het moment dat de thuisploeg zich wat meer op de Haagse speelhelft meldde, sloegen de bezoekers toe. Bij een voorzet liet Pieter Bogaers zich te eenvoudig aan de kant zetten door spits Thomas Verheydt, die de bal met het hoofd breed legde naar doelpuntenmaker Sem Steijn, 0-1.

De Eindhovenaren misten voorin Charles-Andreas Brym, die vrijdag nog zo belangrijk was tegen VVV-Venlo (4-0 winst) en geblesseerd was. Zijn vervanger Barnabás Rácz maakte weinig indruk en FCE had voor rust sowieso moeite om tot kansen te komen. Jort van der Sande stond een paar keer net niet op de goede plek en verder waren het ongevaarlijke kopballetjes uit standaardsituaties.