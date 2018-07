FC Eindhoven komt weer eens tot scoren en speelt gelijk tegen Al Jazira

Bij FC Eindhoven één wijziging in de basisopstelling ten opzicht van het duel met Bristol Rovers (0-2). Jeugdspeler Max Leidelmeijer (19). stond in de punt van de aanval. De jongeling is de enige spits in de huidige selectie na het vertrek van proefspeler Stevy Okitokandjo, die bij FC Eindhoven niet in aanmerking kwam voor een contract. Verder stond proefspeler Marcelo Lopes opnieuw op rechtsvoor.

Goede kansen

FC Eindhoven creëerde tegen Al Jazira in de eerste helft, in tegenstelling tot het duel met Bristol Rovers, een paar goede kansen. De beste was voor Elton Kabangu, die vergat een lage voorzet van Lopes binnen te lopen. Al Jazira, getraind door voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer, scoorde wél. De bezoekers sneden een paar keer heel simpel door de Eindhovense defensie. In de elfde minuut resulteerde dit in een penalty, die werd benut, 0-1. En nog voor een half uur werd een rebound na een schot op de paal binnengefrommeld, 0-2.

Na rust was FC Eindhoven de bovenliggende partij en kwam het na drie oefenduels zonder goals eindelijk weer eens tot scoren. Lopes werkte, een paar minuten nadat hij de bal bovenop de deklat kopte, een lage voorzet van Kabangu diagonaal in de onderhoek, 1-2. FC Eindhoven ging op zoek naar de gelijkmaker, Augustine Loof kopte bijna raak, en uiteindelijk maalte Van den Boomen uit een penalty de 2-2.

Blessure Achenteh