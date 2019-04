FC Eindhoven krijgt opnieuw late treffer tegen en verspeelt dure punten tegen SC Cambuur

Bij FC Eindhoven opnieuw Guy Smit op doel. De eerste en tweede doelman, Ruud Swinkels en Menno Bergsen, ontbraken nog altijd. Centraal achterin een ander gezicht: Jay Idzes verving de geschorste Siebe Van der Heyden. Voorin voor het eerst sinds 22 februari geen Elisha Sam in de basis, maar Marcelo Lopes. Alvin Daniëls nam plaats in de punt van de aanval.

Helemaal kwijt

Tien minuten lang heerste FC Eindhoven. Een grote kans via Elton Kabangu, legio halve mogelijkheden en de ene na de andere (zwakke) voorzet volgde. Een goede eindpass bleef uit en de thuisploeg kakte steeds verder in. Na een onderbreking van een paar minuten - Cambuur-keeper Xavier Mous had fysieke klachten - was FC Eindhoven het helemaal kwijt.

Geen pass kwam nog aan, geen duel werd meer gewonnen. Cambuur herpakte zich mede door een tactische omzetting wat, schoot een keer een metertje naast en scoorde in buitenspelpositie. De grootste mogelijk was voor Sam Hendriks, die na een steekbal dwars door het centrum oog in oog stond met doelman Smit. De poging van de spits caramboleerde via de goalie en weer de spits over de achterlijn.

Scoren

FC Eindhoven begon fris aan de tweede helft en deed binnen het uur waar het in de openingsfase van de wedstrijd niet in slaagde: scoren. Na een goede onderschepping zette Rochdi Achenteh geweldig voor. Samy Bourard schoot van dichtbij tegen keeper Mous, maar in de rebound trof Daniëls doel, 1-0. Vijf minuten later maakte Elisha Sam, vlak voor rust in gevallen voor de geblesseerde Marcelo Lopes, er 2-0 van.