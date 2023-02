FC Eindhoven krijgt tik op tik en dat drukt op het collectief: ‘Er zijn irritaties’

Super Mario, vier Teletubbies en een groep peultjes: de 244 supporters van FC Eindhoven, uitgedost voor het carnavalsweekend, gaven vrijdagavond lange tijd kleur aan een tamelijk kleurloze wedstrijd. Zingen, springen: het uitvak zorgde voor de sfeer in het Osse Kuipje, zo'n zeventig minuten lang.

Want in minuut zeventig, toen de 2-0 van TOP Oss viel, brak er ook bij de fans iets. Frustratie werd hen meester, vier minuten nadat een onfortuinlijke 1-0 de ploeg op het veld al uit elkaar deed vallen. De vierde nederlaag op rij, onderuit bij de nummer negentien en maar weinig aanknopingspunten voor een snelle ommekeer. ‘Voetballen, voetballen, voetballen’, scandeerde het uitvak na het eindsignaal; een woedend peultje voorop.

Quote Er zijn irritaties. Maar dat is ook wel logisch, als je zoveel verliest. Iedereen moet in de spiegel kijken. Ik ook. Naoufal Bannis

,,Het publiek verdient meer”, stelt een balende Naoufal Bannis even later, buiten het doodstille kleedlokaal van FC Eindhoven. De spits had na de pauze de 0-1 op de schoen, maar miste van dichtbij. Iets daarna leverde ook een ware schiettent wonder boven wonder geen 0-1 op. Die momenten, plus de korte kansrijke opleving van FCE voor de thee: het Osse net bolde maar niet. ,,Waarom we niet scoren? Ik weet het niet. Gewoon een mindere periode”, verzucht hij.

Volledig scherm Een inzet van Naoufal Bannis werd geblokkeerd. © Pro Shots / Johan Manders

Inmiddels staan de blauw-witten al vier duels droog. ,,Alles zit even tegen. Pech, ja. We kregen nu wel de kansen, maar maken het niet af. Bij TOP zat het mee, al zijn de tegengoals ook gewoon fouten van ons.”

Kaartenhuis

Een afstandsknal verdween in minuut 66 via een Eindhovense wang fortuinlijk in de onderhoek: als een kaartenhuis stortte het in bij de bezoekers, die vertrouwen en vorm missen en aantraden met het gewicht van drie opdoffers duidelijk op hun schouders.

Het collectief, hét speerpunt van trainer Rob Penders, is momenteel wankel. Nu het tegenzit, is er zichtbaar wrijving onderling. ,,Er zijn irritaties”, erkent Bannis. ,,Maar dat is ook wel logisch, als je zoveel verliest. We moeten niet gaan wijzen, maar elkaar steunen. Iedereen moet in de spiegel kijken. Ik ook. In een moeilijke periode als deze moet je als team bij elkaar blijven, en elkaar beschermen. Alleen samen komen we hier uit, door hard te werken en voorin én achterin scherper te zijn.”

Karaktervoetballer

Een team blijven, bij elkaar blijven: ook Mawouna Amevor predikte dit voor de camera van ESPN. De aanvoerder liep in Oss tegen zijn vijfde gele kaart aan en is dus geschorst voor De Graafschap-thuis. En als er achterin een niet te missen is, dan is het wel karaktervoetballer Amevor.

De afstemming en overtuiging ontbreken, passes missen te vaak richting. Te veel individuen worstelen met hun vorm. Ozan Kökcü is geen schim van de topper die hij begin dit seizoen was. De spitspositie blijft een issue. En waar is Sven van Doorm gebleven? Inmiddels wordt het puntengemors ook vrij kritiek: de concurrentie nadert en nog even en play-offdeelname staat serieus op de tocht voor de huidige nummer zes.

,,Natuurlijk maak ik me zorgen”, sprak Penders, die deze trainingsweek de accenten legde op plezier en frisheid - allebei vrijdag niet terug te zien in een niet hoogstaande wedstrijd. ,,Aan de bal was het niet herkenbaar. Na de 1-0 is het vertrouwen weg. Bij de 2-0 geven we bijna zelf de assist: typerend voor de situatie waarin we zitten. De manier waarop zagen we vaker de laatste duels, en is niet des Eindhovens.”

Volledig scherm Evan Rottier (r) en Naoufal Bannis balen na het verlies in Oss. © Pro Shots / Johan Manders