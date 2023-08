FC Eindhoven laat tegen Lommel SK twee gezichten zien en sluit de voorbereiding af zonder zege

FC Eindhoven had in de beginfase veel de bal, maar wist alleen via Joey Sleegers écht gevaarlijk worden: zijn schot werd uit de onderhoek geplukt. De ploeg van trainer Willem Weijs - zichtbaar ontevreden met het spel voor de thee - was vooral zoekende, onwennig.

Terwijl Lommel juist in de wedstrijd groeide en richting de rust steeds meer doelkansen creëerde. Zo moest doelman Jorn Brondeel zich een keer strekken om de 1-0 te voorkomen en haalde Collin Seedorf de bal van de eigen doellijn - kort nadat hij die bal zelf knullig had ingeleverd.

Goede aanvallen en kansen op 0-2

Nee, veel was het niet wat FC Eindhoven in de eerste helft liet zien. Na de pauze ging het een tijdlang een stuk voortvarender met de blauw-witten, die in minuut vijftig de leiding namen via Collin Seedorf, 0-1. De verdediger tikte van dichtbij binnen, nadat Farouq Limouri de bal met het hoofd voor hem had klaargelegd.

Na het Eindhovense doelpunt waren er meerdere goede aanvallen en kansen op 0-2 te noteren, waarbij Evan Rottier de grootste mogelijkheid kreeg: de spits vergat van dichtbij een fraaie aanval binnen te knallen.

Forse charge

In het laatste kwartier, toen FC Eindhoven ging wisselen, nam Lommel de touwtjes weer wat meer in handen. In minuut 75 viel de 1-1, een diagonale schuiver van Zálan Vancsa. Mawouna Amevor, die eerder een forse charge te verwerken kreeg, staakte kort na de tegengoal met pijn de strijd. In de slotfase waren er over en weer nog momenten van dreiging, maar het bleef 1-1.

Opstelling FC Eindhoven: Brondeel; Sas (77. Ogenia), Amevor (78. Azzagari), Limouri, Seedorf, Dahlhaus; Van Doorm, Dorenbosch; Kökcü, Sleegers (72. Garden); Rottier.