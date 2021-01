FC Eindhoven langer door met Marc Scheepers als technisch manager

Scheepers trad medio 2019 fulltime in dienst bij FC Eindhoven, na twintig jaar in het bestuur van het schildersbedrijf van zijn familie. De Eindhovenaar voetbalde in het verleden één seizoen aan de Aalsterweg (1989-1990).

,,Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar bij FC Eindhoven”, stelt Scheepers op de clubsite. ,,Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en het gevoel is goed. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren meer en meer talenten van onze jeugdopleiding door zullen stormen naar het eerste elftal en dat we vanuit deze basis verder kunnen bouwen aan nieuwe successen.”

Technische visie Het langer binden van Scheepers - broer van oud-PSV'er Twan Scheepers, is een eerste stap in het uitvouwen van de nieuwe technische visie van FC Eindhoven richting de toekomst. De contracten van alle stafleden en veel spelers (op drie na) lopen komende zomer af.

Algemeen directeur Günther Peeters over de contractverlenging van Scheepers: ,,Marc is een echte clubman en heeft aangetoond goed bij de club te passen. In tijden van onzekerheid kiezen we voor zekerheid en stabiliteit. De raad van commissarissen (rvc) en ik hebben alle vertrouwen in Marc om de komende jaren nieuwe stappen voorwaarts te kunnen zetten.”