FC Eindhoven legt doelman Jort Borgmans voor twee jaar vast

Borgmans kwam in 2016 vanuit SV Valkenswaard over naar de jeugdopleiding van FC Eindhoven. Vorig seizoen sloot de doelman vast aan bij de eerste selectie als derde doelman na het vertrek van Menno Bergsen naar AS Trencìn. Dit seizoen is Borgmans tweede keeper achter Nigel Bertrams. Tot nu toe kwam de 19-jarige goalie tweemaal in actie. Op 9 oktober 2020 verdedigde hij het doel tegen Excelsior (1-1). Op de eerste speeldag van dit seizoen mocht hij opdraven toen Bertrams geblesseerd het veld verliet tegen FC Volendam (2-2).