FC Eindhoven legt zwak NAC in swingende eerste helft over de knie

FC Eindhoven legde vrijdagavond een spectaculaire eerste helft op de mat, waarin het binnen het kwartier al tweemaal toesloeg. Een onmachtig NAC ging met 2-0 onderuit en zakte naar de achttiende plek in de eerste divisie. FC Eindhoven nestelt zich door de zege in het linkerrijtje.

Het waren de vier meest aanvallende spelers waar NAC zich voor rust totaal geen raad mee wist. Er was veel beweging voorin, met name Charles-Andreas Brym was een ware plaag, en dat resulteerde al snel in kansen en binnen het kwartier sloeg FC Eindhoven tweemaal toe.

Enrico Hernández - die in de basis startte in plaats van Jort van der Sande, die na een tik op de training op de bank begon - opende de score fraai via de onderkant van de lat, 1-0. Aan de goal ging een goede onderschepping en pass van Barnabas Rácz vooraf, die drie minuten later Joey Sleegers bediende met een voorzet. De Helmonder kopte van dichtbij de 2-0 binnen.

Geschutter bij NAC

De Eindhovenaren vertaalden het geschutter bij NAC meteen naar het scorebord. Bij de bezoekers uit Breda, die wel met wat absenties kampten, zat weinig lijn in het spel en ze reikten amper tot aan de vijandige zestien. Zeker de ervaren spelers gaven niet thuis bij de gasten.

In de rust wisselde NAC aanvallend, kwam er een spits bij voor een linksback, en raakte Boris van Schuppen al snel de paal met een knal. Eén minuut eerder had Sleegers eigenlijk de 3-0 moeten maken voor FC Eindhoven, dat als reactie op de NAC-wissel met vijf verdedigers en meer op de counter ging spelen.

Verdedigend sterk Eindhoven

Het spel speelde zich in het laatste half uur veelal af op de Eindhovense speelhelft, maar veel leverde dat niet op voor NAC. De beste kans was nog voor spits Ralf Seuntjens, die zijn kopbal gekeerd zag worden door doelman Nigel Bertrams. FCE verdedigde sterk, met Mawouna Amevor na absentie tegen MVV (1-0 verlies) weer terug in het centrum.

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Peijnenburg, Seedorf (85. Bogaers); Van Son, Hernández (69. Dahlhaus), De Keersmaecker; Rácz (60. Janssen), Brym, Sleegers.