FC Eindhoven licht helft van de opties: club in gesprek met Ogenia en Rácz, Van Son krijgt de tijd

Penders wil de selectie intact houden bij FC Eindhoven, dat hoopt op bijtekenen viertal: ‘Je weet dat er interesse komt’

Terwijl FC Eindhoven op het veld tracht spoedig een play-offticket te bemachtigen, gaat het op de achtergrond ook al over volgend seizoen. Hoofdtrainer Rob Penders hoopt zijn selectie zoveel mogelijk intact te houden. ,,Dat we bepaalde opties gaan lichten, lijkt me duidelijk.”

24 maart