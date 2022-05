FC Eindhoven loopt periodetitel mis na late domper, ondanks kansenwaterval wordt FC Volendam niet verslagen

FC Eindhoven vergat vrijdagavond om FC Volendam op grote achterstand te zetten en kreeg in blessuretijd het deksel op de neus: 2-2. Daarmee verspeelden de ploeg van trainer Rob Penders ook de vierde periodetitel, die nu naar Roda JC gaat. Desondanks eindigt FC Eindhoven als derde. Maandagavond in de play-offs voor promotie op bezoek bij De Graafschap.

FC Eindhoven had de wedstrijd vrijdag al in de eerste helft in het slot kunnen en eigenlijk móeten gooien. FC Volendam viert zondag het promotiefeestje, maar liet voor rust weinig zien op het veld. De thuisploeg liet achterin zelfs enorm veel ruimte, waar FC Eindhoven meermaals van had kunnen profiteren.

Joey Sleegers kreeg vijf mogelijkheden voor rust, de een nog groter dan de ander, maar benutte alleen de eerste. In minuut zes schoof de bedrijvige aanvaller de 0-1 binnen op aangeven van Barnabás Rácz, na goed kopwerk van Jort van der Sande. Laatstgenoemde kreeg ook een grote kans: Van der Sande volleerde in vrijstaande positie een voorzet over.

Volendam zette er weinig tegenover voor de thee, al moest FCE-doelman Nigel Bertrams zich in minuut 43 wel een keer strekken om 1-1 te voorkomen. Na de pauze, toen het grote wisselen al snel begon bij FC Eindhoven, maakte Sleegers al snel de 0-2 op aangeven van Valentino Vermeulen.

Vrije schietkans op de lat

Na de wissels deed Volendam iets terug: Gaetano Oristanio schoot de 1-2 binnen. De Eindhovenaren kregen vervolgens nog grote mogelijkheden. Zo vergat Van der Sande van dichtbij met een kopbal te scoren en invaller Mitchel van Rosmalen werkte een vrije schietkans op de lat. In blessuretijd kreeg FCE het deksel op de neus: Daryl van Mieghem maakte de 2-2.

Daardoor loopt FC Eindhoven de periodetitel mis. Roda JC won namelijk wél en klimt daardoor in de vierde periode over ‘FCE’ heen. Veel invloed op de ranglijst heeft het echter niet, want Eindhoven eindigt de competitie knap als derde.

Maandagavond wacht nu dus De Graafschap in de play-offs om promotie. Het duel in Doetinchem begint om 20.00 uur. De return wordt op vrijdag 13 mei afgewerkt in het Jan Louwers Stadion. FC Eindhoven won dit seizoen niet van De Graafschap, dat het seizoen afsloot op plek negen en maar nipt de nacompetitie haalde. FCE speelde in de eerste seizoenshelft gelijk tegen De Graafschap (0-0) en verloor in maart thuis met 1-2.