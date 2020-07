FC Eindhoven maakt prima indruk op Wageningse Berg, maar verliest nipt van De Graafschap

Bij FC Eindhoven maakten alle meegereisde spelers minuten tegen De Graafschap, dat al langer aan het trainen is en komend seizoen waarschijnlijk mee gaat doen om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Voor rust stonden in Wageningen bij FC Eindhoven onder anderen Iker Pozo (intentie is huur van Manchester City), Dico Jap Tjong (op proef), Jens van Son (traint mee), Alef Joao (overgekomen van Brabantia) en Joey Sleegers (eerste minuten sinds augustus 2019) in de basis.

Jap Tjong laat zich zien

De Graafschap had voor rust veelal de bal, maar kwam moeilijk tot grote kansen, mede door een paar sterke verdedigende ingrepen van Mawouna Amevor. In de tegenaanval werd FC Eindhoven een paar keer gevaarlijk, via Amevor (kopbal uit corner), Jap Tjong (knal gepakt door keeper) en Joao (schot in zijnet). Jap Tjong liet zien een interessante speler te zijn.

De Graafschap, met voormalig FC Eindhoven-aanvoerder Branco van den Boomen in de basis, had het initiatief, maar kwam er moeilijk doorheen. In de 42ste minuut viel vanaf de stip toch de openingstreffer, na een late tackle van Zé Pedro op rechtsback Julian Lelieveld. Ralf Seuntjens ging achter de bal staan en liet keeper Ruud Swinkels kansloos met een pegel in de bovenhoek: 1-0.

Volledig scherm Seuntjens maakt 1-0. © BSR Agency

Elf andere spelers na rust

In de tweede helft verschenen elf andere FC Eindhoven-spelers aan de aftrap, onder wie keeper Youri Roulaux (traint mee), Vinnie Vermeer (proefspeler) en jeugdspelers Quinten Huybers, Pieter Bogaerts, Max Boonstoppel en Mitchel van Rosmalen. Voor Van Rosmalen was het de eerste keer dat hij bij de Eindhovense selectie zat.

Doelkansen waren er na de pauze weinig te bespeuren. Keeper Roulaux werd niet echt getest en hoefde in de slotfase alleen in te grijpen bij een schot van Van den Boomen. Voorin liep het voorin soms best aardig bij FC Eindhoven, mede door Kaj de Rooij, die een paar vervelende trapjes te verwerken kreeg. Verder kwam De Rooij, die in de belangstelling staat van PSV, niet tot grote mogelijkheden. Zodoende eindigde de eerste wedstrijd van FC Eindhoven in de voorbereiding, op een plek die voetbalhistorie ademt, in een nipte nederlaag.

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels (46. Roulaux); Vermeulen (46. Huybers), Amevor (46. Van Den Eynden), Biemans (46. Peijnenburg), Zé Pedro (46. Bogaerts); Pozo (46. Vermeer), Van Son (46. Boonstoppel), Jap Tjong (46. Van Kleef); Joao (46. Van Rosmalen), Van der Sande (46. Botermans), Sleegers (46. De Rooij).

Volledig scherm De staf van FC Eindhoven op de Wageningse Berg. © BSR Agency