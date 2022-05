FC Eindhoven mag ondanks nederlaag nog altijd dromen van de eredivisie

Met dik tienduizend supporters deed het Cars Jeans Stadion in Den Haag weer eens denken aan de eredivisie. Dat is ook waar FC Eindhoven van droomt, de laatste keer dat de ploeg op het hoogste niveau speelde was in 1977. En nu, in de halve finale tegen ADO Den Haag, leek er aanvankelijk meer in te zitten dan een teleurstellende 2-0 nederlaag. Zeker in het begin.

FC Eindhoven, dat Jasper Dahlhaus weer terug had, begon sterk. Al na zes minuten was daar een enorme kans voor Charles-Andres Brym, die de buitenspelval handig omzeilde en alleen voor keeper Alessandro Damen opdook. Maar het ontbrak Brym aan finesse voor het doel.

Ongelukkig moment

Uit de corner die volgde, was Jort van der Sande ook al dicht bij de 0-1, maar het werd juist 1-0. ADO profiteerde volop van de ondertalsituatie bij FC Eindhoven: Matthias Verreth viel geblesseerd uit, waardoor FCE even met tien man stond. Juist op dat moment stak Dhoraso Moreo Klas over, combineerde hij met Thomas Verheydt en schoot hij loepzuiver raak: 1-0.

En dus kon FC Eindhoven na een klein kwartier ineens in de achtervolging, ook nog zonder de belangrijke Verreth. Dat viel nog niet zo mee: ADO begon er, gesteund door het publiek, in te geloven en groeide in de wedstrijd. Na een klein halfuur werd het ook nog 2-0, en hoe: Verheydt knikte de bal bijna vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de bovenhoek.

Strafschop FC Eindhoven

En FC Eindhoven? Dat was in de tweede helft aanvankelijk niet bij machte om ADO pijn te doen. Op wat speldenprikjes na gebeurde er lange tijd niets, tot de 73ste minuut: invaller Justin Ogenia versierde handig een strafschop na een overtreding van Hervé Matthys, Joey Sleegers benutte het buitenkansje en was even later met een stift nog dicht bij de 2-2 ook.

Het bleef echter bij 2-1. Een nederlaag met perspectief voor FC Eindhoven, dat het zaterdag in eigen huis nog recht kan trekken en dan eventueel een plaats in de finale van de play-offs om promotie af kan dwingen.

