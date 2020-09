FC Eindhoven met lege handen ondanks spectaculair begin tweede helft

FC Eindhoven heeft het eerste thuisduel in 183 dagen verloren van Telstar. De Eindhovense ploeg deed het publiek na rust opveren, toen een 0-1 achterstand binnen zeven minuten ongedaan werd gemaakt (2-1). In het restant van de wedstrijd gaf het team van trainer Ernie Brandts de punten alsnog uit handen: 2-3.

In plaats van 4-3-3 trad FC Eindhoven aan in een 3-4-3-systeem, omdat Telstar met vijf verdedigers speelt. Verder waren er drie wisselingen in de Eindhovense basis ten opzichte van de competitiestart tegen Jong FC Utrecht (1-2 winst). Pieter Bogaers, Valentino Vermeulen en Alef Joao maakten plaats voor Maarten Peijnenburg, Hugo Botermans en Dico Jap Tjong. Voor Jap Tjong was het zijn debuut. De aanvallende middenvelder werd vrijdag voor één jaar gecontracteerd (met optie voor nog een extra jaar).

Weinig potten breken

Voor de pauze oogde het onwennig bij FC Eindhoven, al was de eerste grote kans wel een kopbal van Jort van der Sande. De Telstar-keeper hield knap tegen en had later in de eerste helft opnieuw een passend antwoord op een inzet van spits Van der Sande. Verder kon de thuisploeg weinig potten breken en was het Telstar dat na een half uur op voorsprong kwam. Bij een steekballetje was de Eindhovense defensie Ilias Bronkhorst uit het oog verloren. Gelegenheidsspits Bronkhorst nam met het hoofd aan en schoot de 0-1 binnen in de onderhoek.

De tweede helft bracht wél spektakel. De eerste acht minuten na rust waren precies waarop FC Eindhoven-fans 183 dagen hebben gewacht. Zo lang geleden vond het vorige thuisduel plaat. Binnen twintig seconden tikte Hugo Botermans een voorzet van Kaj de Rooij binnen, 1-1. FC Eindhoven had de druk opgevoerd en kwam in de 53ste minuut zelfs op voorsprong. Botermans leek op het Telstar-doel af te kunnen, maar kwam niet helemaal goed uit. De Rooij was er als de kippen bij om de bal in de kruising te schieten, 2-1.

Blauwwitte storm

De blauwwitte storm ging weer wat liggen na de tweede goal, het spel werd weer minder en Telstar deed wat FC Eindhoven meteen na de thee deed nog eens over: het boog de score helemaal om, binnen zes minuten. Bij een voorzet in de 64ste minuut werd Lorenzo van Kleef (FC Eindhoven) bij de tweede paal geklopt door Shayne Pattynama, 2-2. Diezelfde Pattynama tekende na zeventig minuten voor 2-3. De bal viel eerst op de Eindhovense deklat via een Telstar-rug en tellen later verdedigde Maarten Peijnenburg slecht uit en daar profiteerde Pattynama van.