FC Eindhoven met Sleegers en zonder Donkor tegen NEC: ‘Zitten een beetje dun in de aanvallers’

VoorbeschouwingFC Eindhoven beschikt maandagavond tegen NEC (aftrap 21.00 uur) weer over Joey Sleegers, die meteen lijkt te starten. Mede-aanvaller Jacky Donkor is naar verwachting een poos uit de roulatie.

Donkor heeft naar verluidt maximaal zes weken nodig om te herstellen van een spierblessure. Zijn vervanger in de basis lijkt, afgaande op de afsluitende training, Sleegers te worden. Laatstgenoemde scoorde begin dit jaar fraai tegen Cambuur (2-5 verlies), maar miste daarna twee duels door opnieuw fysieke klachten.

,,We zitten een beetje dun in de aanvallers”, aldus trainer Ernie Brandts, die op de reservebank jonge voorhoedespelers Alef João (22) en Dave de Meij (19) achter de hand heeft. FCE kan zich nog versterken: de transfermarkt sluit op 1 februari. ,,Het is nog niet helemaal duidelijk of er iets kan, maar we hebben wel wat op het oog.”

Winterse omstandigheden

FC Eindhoven trainde zondag in winterse omstandigheden, met een grote groep op een klein sneeuwvrij gemaakt stuk veld. Brandts heeft tegen NEC weer wat meer opties in de dug-out: Mitchel van Rosmalen en Flor Van Den Eynden ontbraken tegen Excelsior (1-0 verlies), maar zijn weer inzetbaar. Dat laatste geldt niet voor Dico Jap Tjong, die zondag zijn eerste training afwerkte. Zé Pedro was afwezig (fysieke klachten) en Jorn Vancamp trainde binnen: de aanvallende middenvelder komt terug van een spierblessure en maakte deze week zijn rentree op het trainingsveld.

Begin oktober ging FC Eindhoven ongenadig hard onderuit bij NEC (6-0). ,,Dat was een misser”, weet Brandts, die met FC Eindhoven in de komende negen duels acht tegenstanders uit het linkerrijtje treft. Er werd tot dusver pas één ploeg uit het linkerrijtje verslagen: De Graafschap (3-2). Brandts vindt dat niet uitmaken: ,,Tegen de topploegen spelen we vaak juist goed. En iedereen kan van iedereen winnen, dat zie je ook. Het is een rare competitie.”

Volledig scherm De helft van de groep doet mee aan een rondo, op het sneeuwvrij gemaakte stuk veld. © Thomas Dal