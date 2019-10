FC Eindhoven na stroeve start ruim langs Rijnsburgse Boys

Het duurde lang voordat er kansen te noteren waren in Rijnsburg, maar tegen het eind van de eerste helft waren het er plots meerdere en met name voor de thuisclub. Er werd al gejuicht op de tribune na een kopbal van Athony van Dongen, maar de bal bleek tot opluchting van de bezoekers in het zijnet te zijn beland. Even later gebeurde dat opnieuw toen de vrijstaande Dani van der Moot de hoek kon uitzoeken, maar dus ook niet raak mikte. Tussendoor had Kaj de Rooij de gelegenheid onbenut gelaten om FC Eindhoven op voorsprong te zetten, maar hij verloor het één-tegen-één-duel met keeper Richard van Nieuwkoop.

Kort na rust hield De Rooij het hoofd wel koel. Hij kreeg de bal van Maarten Peijnenburg, slalomde een stukje door de Rijnsburgse verdediging en haalde vervolgens de trekker koeltjes over: 0-1. De thuisploeg wankelde even en FC Eindhoven had het karwei al grotendeels kunnen klaren als een vlammend schot van Alvin Daniels niet net voorlangs maar in het doel van de gastheren was beland.

Zo bleef het spannend, tot FC Eindhoven in een tijdsbestek van vijf minuten drie doelpunten maakte. Eerst kopte Flor van Eynden in de 70ste minuut uit een voorzet 0-2 binnen, even later was het Samy Bourard die er eerst met een schuiver en vervolgens met een fraaie kopbal 0-4 van maakte. Kort voor tijd voorkwam Ruud Swinkels met een snoekduik dat een bal die hem al gepasseerd was, over de doellijn rolde.

Zo voorkwamen de blauw-witten toch nog redelijk eenvoudig een uitglijder in Rijnsburg en mogen ze afwachten wie er zaterdag uit de koker komt als volgende beker-opponent.