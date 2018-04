FC Eindhoven neemt afscheid van doelmannen Hooyberghs en Waterberg

Thomas Hooyberghs (21) en Jonathan Waterberg (23) moeten op zoek naar een nieuwe club. Voor de twee keepers, die allebei in het bezit zijn van een amateurcontract, is na dit seizoen geen plaats meer bij FC Eindhoven.

Hooyberghs kwam medio 2017 over van Club Brugge en werkte zich op tot stand-in van de momenteel geblesseerde doelman Ruud Swinkels. Tot dusver stond Hooyberghs in veertien competitieduels onder de lat. ,,Thomas heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen, maar om verder te groeien is het belangrijk dat hij blijft spelen", aldus trainer David Nascimento. ,,Straks zijn Ruud (Swinkels) en Guy (Smit) weer fit en de situatie die dan ontstaat is niet ideaal voor Thomas."

Hooyberghs kijkt met een goed gevoel terug op zijn persoonlijke groei aan de Aalsterweg en zijn prestaties in de afgelopen maanden. ,,Dan is het aan de ene kant jammer dat je daarvoor niet beloond wordt", sprak de goalie, die hoopte dat zijn amateurcontract opgewaardeerd zou worden. ,,Aan de andere kant is het voor mij belangrijk dat ik blijf spelen. Waar dat is, maakt dan niet uit. Ik wil me blijven ontwikkelen."

Jonathan Waterberg kwam vorige zomer over van Jong Cambuur en werd uiteindelijk derde keeper bij FC Eindhoven. Vorige maand liep de sluitpost stage bij een Zweedse club, maar dat liep op niets uit.

Derde keeper