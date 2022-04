FC Eindhoven neemt hap uit de Emmense kampioenstaart en onderstreept zijn kracht nog maar eens

Dat FC Eindhoven een uitzonderlijk seizoen draait, werd vrijdagavond nog maar eens onderlijnd tegen FC Emmen. Een snelle 1-0 velde de Emmenaren, die door verlies van FC Volendam in Dordrecht (3-2) toch de kersverse KKD-kampioen zijn. De blauwwitten wonnen dit seizoen tweemaal van de lijstaanvoerder, staan op plaats drie met nog één competitieduel te spelen en zijn door uitslagen elders zeker van minimaal een eindklassering in de top vier.

Alleen nummer vier ADO Den Haag kan volgende week in de laatste speelronde van het seizoen nog over de Eindhovenaren heen. FCE gaat dan op bezoek in Volendam, een paar dagen voor de start van de play-offs voor promotie. Tegen FC Emmen liet de ploeg van trainer Rob Penders nogmaals zien veel in zijn mars te hebben en zomaar te kunnen stunten in de nacompetitie.

Florerende linksback

De Emmenaren werden in augustus met 0-1 verslagen door een fortuinlijk treffer van Jasper Dahlhaus, die vrijdagavond een geweldige blauwwitte openingsfase vertaalde naar het scorebord. Binnen twee minuten was de 1-0 een feit. Peijnenburg speelde Dahlhaus vrij op links. Laatstgenoemde stoomde op en kreeg het volle, roodwitte uitvak stil met een rake knal in de verre hoek. Het was alweer de achtste competitiegoal van de dit kalenderjaar florerende linksback.

De blauwwitten waren in de eerste helft beter dan de koploper en kregen een handjevol grote kansen op 2-0. Gigakansen zelfs. Charles-Andreas Brym stond twee keer oog in oog met Emmen-doelman Michael Brouwer en kwam tweemaal als verliezer uit de strijd. Eerder, in minuut elf, schoot Jort van der Sande in kansrijke positie over, kort nadat FCE-goalie Nigel Bertrams de 1-1 voorkwam van Reda Kharchouch. Bertrams kreeg voor de aftrap het bronzen schild voor de beste keeper van de vierde periode uitgereikt.

Afscheidswedstrijd Van Son

Wie ook een grote mogelijkheid kreeg voor de pauze, was Jens van Son. De 34-jarige middenvelder, die na dit seizoen stopt, startte in de basis in het laatste thuisduel van het reguliere seizoen. Een afscheidswedstrijd, zo noemde trainer Rob Penders het. In een minuut waarin FC Eindhoven drie keer had kunnen en misschien wel moeten scoren, schoof Van Son de bal recht op sluitpost Brouwers, die FC Emmen voor de pauze in de wedstrijd hield.

Na rust zette FC Emmen aan - gesterkt door de 3-1 achterstand van naaste belager FC Volendam in Dordrecht - en FC Eindhoven hield tegen en hoopte tevergeefs op een succesvolle counter. Er waren hachelijke situaties in de Eindhovense zestien, wat ballen vlogen maar net naast, maar scoren deden de bezoekers niet meer. Toch konden beide ploegen feesten na het laatste fluitsignaal: Eindhoven vanwege de knappe zege en Emmen omdat het voor het eerst in de clubhistorie kampioen is.