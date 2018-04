FC Eindhoven niet voorbij tiental De Graafschap: 2-4

Vanaf de eerste minuut was FC Eindhoven - De Graafschap een interessante wedstrijd, met kansen over en weer. Met dank aan Hervé Matthys kwamen de gasten in de 8ste minuut op 0-1. De verdediger van FC Eindhoven gleed weg, verloor de bal en vervolgens kon Daryl van Mieghem eenvoudig binnenschuiven. Niet veel later, in de 14de minuut, trof Youssef El Yebli doel uit een counter na een corner van de thuisploeg: 0-2.

Krullen

In de twintigste minuut het antwoord van FC Eindhoven uit een individuele actie van Tibo Van de Velde, die zijn tegenstander op rechts uitkapte, naar binnen sneed en het leer in de verre bovenhoek krulde, 1-2. Niet veel later de 2-2 van Elton Kabangu, die een bekeken balletje van Branco van den Boomen van dichtbij tegen de touwen werkte: 2-2.

De kansen waren daarna voor FC Eindhoven, dat Rodney Klooster tussendoor zag uitvallen met een hamstringblessure. In de 36ste minuut nam De Graafschap dan toch opnieuw de leiding, 2-3. De arbitrage zag buitenspel van Youssef El Jebli over het hoofd en uit de corner die volgde knikte Fabian Serrarens in alle vrijheid binnen. Via Mark Diemers werd het voor rust zelfs bijna 2-4.

Overwicht