FC Eindhoven-nieuweling viert fraai succesje in de Lichtstadderby tegen PSV

Nee, FC Eindhoven was woensdagavond geen partij voor de B-garnituur van PSV. Toch was er vlak voor tijd voor de blauw-witten iets om voor te juichen: de ingevallen spits David Garden, deze zomer overgekomen van Jong Sparta, tekende in de slotfase voor de 2-1. Vlak voor het eindsignaal was het slotakkoord in de Lichtstadderby voor de thuisploeg: 3-1.

FC Eindhoven had het voor de thee zwaar tegen de reserves van de grote stadsgenoot. De ploeg van trainer Willem Weijs trad opnieuw aan met vijf verdedigers en was aardig georganiseerd. PSV controleerde echter, domineerde in balbezit en sloeg tweemaal toe in de eerste helft.

De sluwe spits Ricardo Pepi liet zich in minuut achttien slim uitzakken bij een teruggetrokken bal, en knalde in alle vrijheid de 1-0 binnen. Het centrale trio van FC Eindhoven was Pepi even helemaal kwijt. Even later, in minuut 36, werd de jeugdige FCE-back Tom Sas geklopt bij een lage voorzet: de ervaren Anwar El Ghazi liep bij de tweede paal weg uit zijn rug, 2-0.

Tien centimeter te hoog

Tussen de 1-0 en 2-0 vielen de monden van ruim 25000 toeschouwers even open, toen een inzet van FCE’er Ozan Kökcü uiteenspatte op de deklat. Het afstandsschot liet doelman Joel Drommel kansloos, maar was tien centimeter te hoog om als werelddoelpunt de boeken in te gaan.

FC Eindhoven kwam af en toe de middenlijn over, maar het was vooral PSV dat in de aanval was, en vergat een hogere score neer te zetten. El Ghazi miste voor de thee van dichtbij en trof na de pauze de buitenkant van de paal. Ook Yorbe Vertessen liet een open kans liggen. Jason van Duiven was wel trefzeker, niet lang na de 2-1 van David Garden: 3-1.

FC Eindhoven: Brondeel (72. Borgmans); Sas (67. Persyn), Amevor (72. Ogenia), Limouri (72. Azzagari), Seedorf (72. Giebels), Dahlhaus (72. Rego); Van Doorm (72. Simons), Dorenbosch (72. Achenteh); Kokcu (72. Erkelens), Rottier (72. Van Rosmalen), Sleegers (46 Garden).