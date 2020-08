FC Eindhoven ongeschonden uit gestaakte vechtwedstrijd met Katwijk: 'Had niets met voetbal te maken’

Brandts heeft an sich niets tegen spierballenvoetbal. Zelf liet de voormalig topverdediger zich vroeger namelijk ook niet zo een-twee-drie aan de kant zetten. ,,Maar hoe Katwijk speelde, was gewoon gemeen. Het had niets met voetbal te maken”, stelt de coach van FC Eindhoven. ,,Trekken, duwen, schoppen, gestrekte benen. Het was bewust proberen spelers te blesseren. En dat hoeven we niet te accepteren.”