FC Eindhoven ontbindt contract Karim Essikal als onderdeel van Bourard-deal

Bourard maakte eind juni de overstap naar ADO en in ruil kreeg FC Eindhoven twee gratis ADO-huurlingen ter beschikking: Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans. Maandagmiddag communiceert FC Eindhoven dat in die deal, in overleg met de zaakwaarnemer van Bourard en Essikal, de contractontbinding van Essikal is meegenomen. De formaliteiten zijn deze week afgerond.

Fout

Karim Essikal en Bourard leken deze zomer allebei transfervrij, maar hun aflopende contracten in Eindhoven werden door een fout automatisch met een jaar verlengd. Vanuit de spelers was namelijk niet tijdig formeel opgezegd. De gang van Bourard naar ADO leek medio mei al zo goed als rond, maar door bovenstaande misser werd het nog een pittig transferdossier.

Essikal tekende in 2018 na een proefperiode bij FC Eindhoven, waar hij in totaal 65 officiële duels zou spelen (één goal, vier assists). De verdedigende middenvelder was een vaste kracht in seizoen 2018-2019, maar verloor afgelopen competitie na de winterstop zijn plek. Door blessures bij teamgenoten kwam Essikal eind februari weer in de basis te spelen.

Compromis

De reactie van technisch manager Marc Scheepers op de site van FC Eindhoven: ,,Met deze uitkomst hebben we voor beide partijen een compromis kunnen sluiten en is dit dossier nu afgerond. Het was niet makkelijk, maar mede dankzij de zaakwaarnemer van Karim zijn we tot deze oplossing gekomen. Wij wensen Karim veel succes in de toekomst!”