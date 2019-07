FC Eindhoven opnieuw onderuit tegen Belgische tweedeklasser: ,,We missen centrumverdedigers”

FC Eindhoven keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Na de 3-0 maakte Jort van der Sande uit een vrije trap van Branco van den Boomen de 3-1. Eén minuut later, in de zeventigste minuut, werd het 4-1 en in blessuretijd zelfs 5-1.

,,Het had echter ook 5-4 kunnen zijn. We voetbalden er makkelijk doorheen, kregen kansen, maar misten voorin scherpte”, blikte trainer David Nascimento terug op de wedstrijd op Belgische bodem. ,,Verdedigend zijn we zeer kwetsbaar. Dat is het beeld van de afgelopen weken. Het is niet alleen de schuld van de verdedigers, maar we missen wel centrumverdedigers.”