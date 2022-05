FC Eindhoven overleeft Doetinchemse storm en houdt zicht op de volgende ronde

FC Eindhoven komt één goal tekort voor periodeti­tel

Één doelpunt, dat was wat FC Eindhoven maandagavond nog nodig had tegen ADO Den Haag om de derde periodetitel te pakken. In een spannende slotfase, waarin grote Eindhovense kansen uitbleven, bleef het 1-1. Door het gelijkspel ging het winnende FC Emmen (4-1 tegen FC Volendam) met de periode aan de haal.

