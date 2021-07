FC Eindhoven pakt na rust de draad goed op; buurtgenoot UNA met 4-1 huiswaarts gestuurd

Het werd vooral - zoals gebruikelijk in de oefenperiode – een duel waar met name na rust er twee compleet nieuwe teams op het Stratumse kunstgras stonden. Voor conclusies is het dan ook veel te vroeg, iets wat de beide coaches Rob Penders (FC Eindhoven) en Harrie Gommans (UNA) na afloop beaamden.

De thuisploeg nam in de twintigste minuut een 1-0 voorsprong door een treffer van de jeugdige Miano van den Bos die UNA-doelman Yannick Derix op het verkeerde been zette. Beide teams bleven aan elkaar gewaagd. Een pegel van afstand van UNA-aanvoerder Rob van Boekel betekende een kwartier voor rust de 1-1. Ook daarna was de ploeg van trainer Harrie Gommans voor rust de gevaarlijkste ploeg. Rob van Boekel zag een vrije trap gekeerd door FCE-doelman Nigel Bertrams en even later stond de Eindhovense goalie op de goede plaats toen Serhat Koç vrije doorgang werd verleend door de Eindhovense defensie.

Dat werd na de pauze anders. Jens van Son kwam vlak na rust ineens vrij voor het UNA-doel. Keeper Derix hield zijn doel vooralsnog schoon. Op een inzet van proefspeler Franck Idumbo-Muzambo was de Limburgse doelman twaalf minuten later kansloos, 2-1. De score werd daarna vlot uitgebreid naar 3-1 door een treffer van Naoufal Azzagari. Invaller Joey Sleegers trof in het laatste kwartier met een afstandsschot de lat, waarna Jordy Huybers de bezoekers definitief de das om deed.

FC Eindhoven: Bertrams (61. Borgmans); Bogaers (71. Van Casand), Van den Bos (71. Oubaha), Van Rosmalen (46. Vermeulen), Janssen (46. De Keersmaecker); Smeins (46. Peijnenburg); Van Son (76. Van Rosmalen), Huybers; Azzagari (71. Amevor), De Meij (71. Van der Sande), Idumbo Mozambu (71.Sleegers) .

UNA: Derix; Puts, Scheepers (61. Born), Van Gerven (61. Dahir), Jagt (60. Wijnsma); Senders (61. Scholten), R. van Boekel (46. Horsten), Franssen (61. Saibari); Tielemans (61. Van den Akker), Koç (61. Arslan), Willems (61. Saaoudi).