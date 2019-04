FC Eindhoven raapt scherven na pijnlijk verlies: ‘Het is allemaal voor niets geweest’

Om de play-offs te bereiken, dient zich in de laatste twee speelronden een klein wonder te voltrekken. Het geloof is er in ieder geval niet meer bij FC Eindhoven, zo werd gisteren al snel na de verloren derby bij Helmond Sport duidelijk (2-1). En dus mag het met potlood opgeschreven worden: voor het derde seizoen op rij is de doelstelling niet behaald. Meer komt er ook niet in de geschiedenisboeken te staan. Niets over de getoonde weerbaarheid na een historisch slechte seizoensstart. Niets over de hechtste spelersgroep in jaren. Niets over het harde werken en de geoogste complimenten. Als het beoogde resultaat uitblijft, is dat alles uiteindelijk maar weinig waard.