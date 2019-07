FC Eindhoven rondt komst derde keeper Thom Jonkerman af

Jonkerman keepte vorig jaar bij tweededivisionist FC Lienden en sluit in Eindhoven in eerste instantie aan als derde doelman, achter Ruud Swinkels (momenteel geblesseerd) en Menno Bergsen.

Eerder werd al bekend dat de sluitpost, die afgelopen half jaar alles speelde in de tweede divisie, transfervrij de overstap zou maken naar het Jan Louwers Stadion en een ‘klein contract’ zou tekenen.

Jonkerman kwam uit in de jeugd van RKC Waalwijk, FC Utrecht en FC Dordrecht en beproefde tussen 2016 en 2018 zijn geluk in het Engelse voetbal, eerst in de Nike Academy en daarna bij een drietal clubs.