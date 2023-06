FC Eindhoven shopt opnieuw bij Sparta: jeugdinternational die als 17-jarige al debuteerde

FC Eindhoven heeft de eenzijdige optie er nog een derde seizoen aan toe te voegen, zo meldt de club zaterdag via de officiële kanalen. Limouri is de derde nieuweling aan de Aalsterweg in slechts twee dagen tijd. Vrijdagmiddag werden Sven Simons (PSV) en David Garden (Jong Sparta) voorgesteld aan de buitenwacht.

Limouri trok na drie jaar bij Feyenoord (2012-2015) naar Sparta, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Begin 2021 werd hij voor een half jaar uitgeleend aan Telstar, waar hij tot negen optredens in de eerste divisie kwam. Zijn eerste duel, thuis tegen FC Eindhoven, eindigde in 1-1.

Nederland én Marokko

De mandekker, die uitkwam voor Nederland Onder-19 én Marokko Onder-20, speelde afgelopen seizoen samen met Garden bij Jong Sparta in de tweede divisie. Vooral voor de winterstop was hij een vaste waarde, in totaal kwam hij in zijn laatste jaar tot 23 optredens. Limouri liep deze zomer uit zijn contract in Rotterdam.