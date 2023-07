FC Eindhoven slaat grote slag met terugkeer Joey Sleegers: ‘Hoef ik denk ik niet uit te leggen’

Joey Sleegers (28) gaat voor een derde periode bij FC Eindhoven. De Helmonder komt per direct over van ADO Den Haag, waar hij nog een contract tot medio 2025 had. De Eindhovenaren hebben echter overeenstemming bereikt met de ploeg uit de Hofstad: Sleegers tekent voor twee seizoenen.

‘De Messi van de Aalsterweg’ wordt Sleegers al jaren liefkozend genoemd. De Helmonder speelde in zijn loopbaan ook nergens beter dan bij FCE, waar hij in 2014-2015 als huurling van Feyenoord voor het eerst furore maakte. Sleegers speelde de pannen van het dak en sleepte dankzij dat topseizoen een driejarig contract bij NEC in de wacht.

Vanuit Nijmegen trok hij vervolgens door naar VVV-Venlo en AS Trencin, voordat hij in 2019 voor het eerst terugkeerde bij FCE. Weer bloeide hij op, maakte hij indruk en was hij met zijn goals en assists een belangrijke pijler in het succesvolle seizoen 2021/2022. Hij verzilverde dat succes met een transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar daar werd Sleegers niet helemaal gelukkig: hij keerde in januari van dit jaar alweer terug naar de Keuken Kampioen Divisie.

Dick Advocaat

Bij ADO Den Haag wilde Dick Advocaat de Helmondse flankenflitser per se hebben, maar na een half seizoen is het alweer klaar. Sleegers trainde deze voorbereiding ook nog niet mee bij ADO, hij was ziek volgens de officiële lezing, maar sluit bij FC Eindhoven direct aan op het trainingskamp.

FC Eindhoven betaalt naar verluidt nog een kleine som voor Sleegers, die met open armen wordt ontvangen aan de Aalsterweg. Alweer voor de derde keer dus. Tot vreugde van technisch manager Marc Scheepers: ,,Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom we Joey graag aan onze groep toe wilden voegen. Over meerdere periodes heeft hij hier laten zien wat hij in huis heeft. Joey wilde graag terugkomen en dat gaf uiteindelijk de doorslag.”